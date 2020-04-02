Испания

Хавбек рассказал об интересе к нему со стороны других клубов.

Полузащитник Арсенала Дани Себальос подтвердил интерес к нему со стороны Севильи и Валенсии и объяснил, почему в январе решил остаться в Арсенале.

"Интерес со стороны Севильи был, но я не разговаривал с Хуленом Лопетеги. В Севилье я могу играть только за Бетис.

Я знал также об интересе со стороны Валенсии, но моя ситуация в Арсенале менялась, я тренировался и знал, что Микель Артета предоставит мне шанс", – рассказал Себальос в интервью El Chiringuito.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Себальос хотел бы вернуться в Бетис.

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