Хавбек рассказал об интересе к нему со стороны других клубов.
Дани Себальос, Getty Images
02 апреля 2020, 11:51
Полузащитник Арсенала Дани Себальос подтвердил интерес к нему со стороны Севильи и Валенсии и объяснил, почему в январе решил остаться в Арсенале.
"Интерес со стороны Севильи был, но я не разговаривал с Хуленом Лопетеги. В Севилье я могу играть только за Бетис.
Я знал также об интересе со стороны Валенсии, но моя ситуация в Арсенале менялась, я тренировался и знал, что Микель Артета предоставит мне шанс", – рассказал Себальос в интервью El Chiringuito.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Себальос хотел бы вернуться в Бетис.
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