Испания

Испанец определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру.

Полузащитник Дани Себальос заинтересован в уходе из мадридского Реала, но также не хотел бы оставаться в Арсенале.

Как сообщает издание Estadio Deportivo, приоритетным вариантом для себя испанский хавбек считает возвращение в Бетис, воспитанником которого он является.

Себальос перешел в Арсенал прошлым летом на правах аренды из Реала. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "канониров", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал хочет выручить за Себальоса 36 млн фунтов.

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