Испания

Бывший центральный защитник мадридцев скончался после длительной борьбы с болезнью.

Мадридский Реал, президент клуба, а также совет директоров выразили глубочайшие сожаления по поводу кончины "одной из величайших легенд в истории клуба" – центрального защитника Бенито Гойо.

Гойо играл за "сливочных" 13 сезонов. За это время воспитанник "королевского клуба" сыграл 420 матчей за команду, а также провел 22 игры за сборную Испании.

Причиной смерти стала неназванная болезнь, с которой 73-летний Гойо боролся более десяти лет.

Бенито выиграл с Реалом шесть чемпионатов и пять Кубков Испании, а также сыграл в финале Кубка европейских чемпионов в 1981 году.