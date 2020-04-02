Испания

Хорват не заинтересован в уходе из мадридского клуба.

Полузащитник Лука Модрич не планирует покидать мадридский Реалом летом и хочет отработать свой контракт с клубом, сообщает издание AS.

Опытный хавбек обратился к тренерскому штабу Реала и уверил, что не заинтересован в уходе и готов приносить пользу клубу. Действующий контракт хорвата с "галактикос" рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Реал может вернуть Эдегора в случае ухода Модрича.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 30 поединков в футболке "сливочных", отличившись пятью голами и пятью ассистами.

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