"Летучие мыши" намерены возобновить рабочий процесс.
фото Marca
03 апреля 2020, 00:22
Руководство Валенсии хочет разрешить команде вернуться к тренировочному процессу уже 13-го апреля, сообщает Diario AS.
Напомним, "летучие мыши" стали коллективом, который более всего в Испании пострадал от коронавируса. Утвеждалось, что болезнь обнаружили у 25 членов команды и персонала.
По последней информации испанских СМИ, десять футболистов и тренеров первой команды сумели излечиться от коронавируса, сдав повторный отрицательный результат.
К слову, о завершении самоизоляции сообщил центральный защитник Валенсии Эзекьель Гарай.