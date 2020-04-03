Испания

"Летучие мыши" намерены возобновить рабочий процесс.

Руководство Валенсии хочет разрешить команде вернуться к тренировочному процессу уже 13-го апреля, сообщает Diario AS.

Напомним, "летучие мыши" стали коллективом, который более всего в Испании пострадал от коронавируса. Утвеждалось, что болезнь обнаружили у 25 членов команды и персонала.

По последней информации испанских СМИ, десять футболистов и тренеров первой команды сумели излечиться от коронавируса, сдав повторный отрицательный результат.

К слову, о завершении самоизоляции сообщил центральный защитник Валенсии Эзекьель Гарай.