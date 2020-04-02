Испания

Повторная проба на COVID-19 дала отрицательный результат.

Десять игроков и тренеров первой команды Валенсии, у которых был диагностирован коронавирус, излечились от заболевания, сообщает Marca.

Было точно известно, что заразились Эльяким Мангала, Эсекьель Гарай и Хосе Гайя, а вот личности остальных держались в секрете по решению игроков и клуба.

Причиной столь обильного заражения стал матч Валенсии на заполненном стадионе в Милане против Аталанты в Лиге чемпионов, когда там бушевала пандемия COVID-19. Позже мэр Бергамо назвал эту игру "биологической бомбой".

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