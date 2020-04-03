Испания

Альваро Торрес подтвердил интерес "сливочных" к слову клиенту.

Футбольный агент Альваро Торрес, представляющий интересы полузащитника Наполи Фабиана Руиса, рассказал об интересе к своему клиенту ряда европейских клубов, среди которых он выделил мадридский Реал.

"Очевидно, что есть много топовых клубов, которые спрашивали о Руисе. Он провел три года на высоком уровне. Да, это правда, что Реал заинтересован в Фабиане. Наполи об этом знает".

"Несмотря на это, Руис должен сосредоточиться на своей команде, а летом уже будем смотреть. Он станет лучшим полузащитником этой эры", — приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Canal Sur Radio.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль поборется за Руиса с Барселоной и Реалом. Наполи запросил за испанца 150 миллионов евро.

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