Испания

Каталонцы могут сохранить французского нападающего.

Барселона не будет всеми силами стараться продать нападающего Усмана Дембеле этим летом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб отпустит французского форварда только при наличии выгодного предложения. В противном случае футболист останется на Камп Ноу и продолжит выступать в составе команды.

Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В данный момент 22-летний игрок продолжает восстановаться после травмы и может вернуться в строй не ранее августа.

Ранее сообщалось, что в подписании Дембеле заинтересован Ливерпуль.

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