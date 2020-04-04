Каталонцы могут сохранить французского нападающего.
Усман Дембеле, Getty Images
04 апреля 2020, 09:19
Барселона не будет всеми силами стараться продать нападающего Усмана Дембеле этим летом.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб отпустит французского форварда только при наличии выгодного предложения. В противном случае футболист останется на Камп Ноу и продолжит выступать в составе команды.
Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.
В данный момент 22-летний игрок продолжает восстановаться после травмы и может вернуться в строй не ранее августа.
Ранее сообщалось, что в подписании Дембеле заинтересован Ливерпуль.
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