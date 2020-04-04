Барселона не будет всеми силами стараться продать нападающего Усмана Дембеле этим летом.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, каталонский клуб отпустит французского форварда только при наличии выгодного предложения. В противном случае футболист останется на Камп Ноу и продолжит выступать в составе команды.

Действующий контракт Дембеле с Барселоной рассчитан до июня 2022 года.

В данный момент 22-летний игрок продолжает восстановаться после травмы и может вернуться в строй не ранее августа.

Ранее сообщалось, что в подписании Дембеле заинтересован Ливерпуль.

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