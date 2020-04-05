Испания

Вратарь поделился своими планами на будущее.

Атлетико находится в поисках нового резервного вратаря и проявляет интерес к Жозе Са из Олимпиакоса.

Португальский голкипер рассказал в интервью, что не будет возражать против этого трансфера.

"Не знаю ничего об интересе со стороны других клубов. Конечно, хорошо, когда тебя хвалят и говорят положительно о твоей работе. На данный момент моя цель – закончить сезон, но я хочу всегда играть с лучшими", – приводит слова Жозе Са издание Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 27-летний страж ворот провел 41 поединок в составе Олимпиакоса, пропустив 27 голов.

Ранее сообщалось, что Атлетико пока не торопится продлевать контракт с вратарем Антонио Аданом.

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