Будущее голкипера в мадридском клубе под большим вопросом.
Антонио Адан, фото getty images
20 марта 2020, 17:32
Атлетико не спешит предлагать новое соглашение Антонио Адану, а потому голкипер может покинуть клуб летом, сообщает Marca.
У Антонио Адана нет даже малейших шансов выбраться из-за спины Яна Облака. На счету испанцу лишь два поединка в этом сезоне.
Отметим, что приоритетом "матрасников" остается продление соглашения с полузащитником Томасом Партеем.
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