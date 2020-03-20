Испания

Будущее голкипера в мадридском клубе под большим вопросом.

Атлетико не спешит предлагать новое соглашение Антонио Адану, а потому голкипер может покинуть клуб летом, сообщает Marca.

У Антонио Адана нет даже малейших шансов выбраться из-за спины Яна Облака. На счету испанцу лишь два поединка в этом сезоне.

Отметим, что приоритетом "матрасников" остается продление соглашения с полузащитником Томасом Партеем.

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