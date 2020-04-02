Испания

Такой шаг был предпринят, чтобы избежать увольнений неиграющего персонала клуба.

Игроки и тренеры мужской, женской и дублирующих команд Атлетико согласились на снижение зарплат на 70%, чтобы помочь платить жалования 430 членам персонала клуба.

Половина зарплаты персонала будет выплачиваться за счет игроков, а еще половина – за счет президента и высшего руководства клуба, сообщает официальный сайт Атлетико.

Ранее на столько же сократила зарплаты Барселона. В то же время, Бетис урезал жалование только на 15%, а Реал, возможно, сократит лишь на 10%.

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