Испания

У игрока все больше шансов покинуть Милан.

Как сообщает Corriere dello Sport, Барселона в будущее трансферное окно может побороться за защитника Милана Алессио Романьоли.

По данным источника, "россонери" могут быть вынуждены продать игрока, так как переговоры о новом контракте значительно усложнились.

Отмечается, что главную конкуренцию каталонцам в гонке за итальянского футболиста может составить Лацио. Ранее сообщалось, что римляне уже начали контактировать с игроком. Стоимость центрбека оценена в 50 миллионов евро.

Также утверждалось, что Милан уже нашел потенциальную замену Романьоли в лице защитника Челси Андреаса Кристенсена.