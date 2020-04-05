У игрока все больше шансов покинуть Милан.
Алессио Романьоли, getty images
05 апреля 2020, 13:28
Как сообщает Corriere dello Sport, Барселона в будущее трансферное окно может побороться за защитника Милана Алессио Романьоли.
По данным источника, "россонери" могут быть вынуждены продать игрока, так как переговоры о новом контракте значительно усложнились.
Отмечается, что главную конкуренцию каталонцам в гонке за итальянского футболиста может составить Лацио. Ранее сообщалось, что римляне уже начали контактировать с игроком. Стоимость центрбека оценена в 50 миллионов евро.
Также утверждалось, что Милан уже нашел потенциальную замену Романьоли в лице защитника Челси Андреаса Кристенсена.