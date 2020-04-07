Испания

Хавбек прокомментировал свои выступления в испанском клубе.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг рассказал, чем занимается во время карантина, и поделился мнением о дебютном сезоне в каталонском клубе.

"Я смог вернуться в Голландию до закрытия границ. Ситуация здесь очень отличается, можно гулять. В последние несколько дней погода была хорошей, но я стараюсь оставаться дома.

Тренеры отправляют мне ежедневный план и следят за его выполнением. Это хорошо, мы поддерживаем форму, насколько можем.

Мой лучший матч за Барселону еще впереди, но, наверное, это была домашняя победа над Дортмундом (3:0). Даже в первом сезоне я играю много, чему очень рад. Но я знаю, что могу лучше и к этому моменту мог сыграть лучше.

Все игроки в команде очень хорошие. Меня удивил Ансу Фати, потому что я не знал его. Он очень талантливый", – рассказал де Йонг в интервью официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 37 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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