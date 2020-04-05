Италия

Аргентинский нападающий попал в список интересов "россонери".

Милан мечтает провернуть сенсационную сделку, подписав Мауро Икарди в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

"Россонери" попытаются извлечь выгоду из не самых теплых отношений между Интером и Ювентусом, которые уже обсуждали трансфер нападающего.

Аргентинец в этом сезоне выступает на правах аренды за Пари Сен-Жермен, за который забил 20 голов в 31 поединке.

Напомним, что в борьбу за Икарди также включился Реал. Зидан не доволен игрой Йовича и хочет другого нападающего.