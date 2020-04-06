Италия

Будущее итальянца в стане "старой синьоры" находится под вопросом.

Полузащитник Ювентуса Федерико Бернардески может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sport Italia, сохраняется неопределенность касательно будущего 26-летнего итальянца в Турине, поскольку прошлой зимой "старая синьора" оформила подписание Деяна Кулусевски из Аталанты.

В связи с приходом в команду 19-летнего шведа, количество игрового времени Бернардески может значительно уменьшиться, поэтому итальянский хавбек рассматривает вариант с уходом в другой клуб.

Ранее появлялась информация, что Ювентус может продать Дугласа Косту или Бернардески ради покупки Феррана Торреса.

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