Испания

Глава "сине-гранатовых" выразил недоверие своим приближенным сотрудникам.

Жозеп Бартомеу конфликтует с некоторыми членами совета Барселоны и желает, чтобы те покинули клуб, сообщает As.

Нынешний президент "сине-гранатовых" позвонил Эмилю Руссо, одному из вице-президентов, и открыто заявил о недоверии.

Бартомеу считает, что он и несколько других функционеров виноваты в утечке информации во время скандала с компанией i3 Ventures.

Руссо пришел в клуб в январе 2020 года и на выборах 2021 года должен был стать преемником Бартомеу, однако сейчас близок к тому, чтобы покинуть клуб.

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