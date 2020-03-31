Испания

Руководитель каталонцев прокомментировал решение клуба относительно зарплат.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу рассказал о сокращении зарплат игрокам клуба, а также опроверг информацию о нежелании Лионеля Месси идти уступки.

"Месси с первого дня сказал, что его зарплату необходимо сократить. Это предложение поступило от капитанов. Это жест, который демонстрирует их преданность клубу.

Возможно, игрокам не понравились вещи, которые говорили люди в и вне клуба, не обладающие всей информацией. Но переговоры вели лично я и исполнительный директор Оскар Грау, и мы не ставили их в нечестное положение", – рассказал Бартомеу в интервью изданию Sport.

Ранее сообщалось, что Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом.

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