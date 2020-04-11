Испания

Мадридский клуб этим летом намерен избавиться от валлийца и колумбийца.

Зинедин Зидан потерял веру в Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, сообщает AS.

По информации источника, французский специалист намерен расстаться с ними, при этом, эта цель является приоритетной для клуба.

Если Хамес готов покинуть Реал и рассматривает различные варианты (Ювентус и Манчестер Юнайтед), то ситуация с Бэйлом противоположная. Ему и его семье комфортно жить в Мадриде, поэтому их все устраивает.

Реал намерен сократить расходы на заработную плату на 75 миллионов евро, поэтому надеется расстаться с вышеупомянутыми футболистами.

Контракт Бэйла с Реалом рассчитан до 2022 года, а Хамеса – до 2021.

Ранее сообщалось, что Арсенал, Эвертон и Вулверхэмптон претендуют на Хамеса Родригеса.