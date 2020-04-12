Испания

"Небесные" не обсуждали возможность выкупа уругвайца.

Защитник Лукас Оласа может покинуть Сельту по окончании сезона, сообщает Mundo Deportivo.

Уругвайский игрок присоединился к Сельте на правах аренды из Бока Хуниорс. "Небесные" имеют право выкупа защитника за 6 млн евро, однако они отложили принятие решения по этому вопросу из-за ситуации с коронавирусом.

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В текущем сезоне 25-летний игрок провел 27 поединков в футболке Сельты, отличившись одним голом и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Сельта хочет выкупить права на Рафинью и Джейсона Мурильо.

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