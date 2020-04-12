Испания

Испанские клубы проявляют интерес к хавбеку Анже.

Полузащитник Анже Батист Сантамария попал в сферу интересов Севильи и Вильярреала, сообщает Telefoot.

Француз хотел бы сменить клуб этим летом, и представители Примеры попытаются воспользоваться этой ситуацией.

Действующий контракт опорного хавбека с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Сантамария выступает в составе Анже с 2016 года, перейдя из Тура. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 30 поединков в футболке "бело-черных", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Сантамарии также заинтересован Лестер.

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