Испанские клубы проявляют интерес к хавбеку Анже.
Батист Сантамария, AS Monaco
12 апреля 2020, 11:52
Полузащитник Анже Батист Сантамария попал в сферу интересов Севильи и Вильярреала, сообщает Telefoot.
Француз хотел бы сменить клуб этим летом, и представители Примеры попытаются воспользоваться этой ситуацией.
Действующий контракт опорного хавбека с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Сантамария выступает в составе Анже с 2016 года, перейдя из Тура. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 30 поединков в футболке "бело-черных", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Сантамарии также заинтересован Лестер.
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