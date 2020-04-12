Испания

Испанский клуб следит за выступлениями мексиканца.

Полузащитник Порту Хесус Корона попал в сферу интересов Севильи, информирует издание A Bola.

Нервионцы следят за выступлениями мексиканского вингера и попытаются подписать его летом. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 30 млн евро.

Действующий контракт Короны с Порту рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 41 поединок в футболке "драконов", забив 2 гола и совершив 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что в подписании Короны также заинтересованы Интер, Рома и Эвертон.

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