Испания

Молодой игрок привлек внимание испанских клубов.

Полузащитник Бенфики Флорентину Луиш попал в сферу интересов Бетиса и Севильи, информирует Estadio Deportivo.

Испанские клубы планируют укрепить среднюю линию летом и попытаются приобрести молодого хавбека. Стоимость португальца оценивается в сумму около 22 миллионов евро.

Флорентину является воспитанником Бенфики, дебютировав в первой команде в феврале 2019 года. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 15 поединков в футболке "орлов", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Севилья поборется с Эвертоном за Дженгиза Ундера.

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