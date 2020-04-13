Испания

Защитник может пролонгировать действующее соглашение с каталонской командой.

Нельсон Семеду может продолжить выступать за Барселону, сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб в начале этого года предложил португальцу новое соглашение – до лета 2025 года. Тем не менее, ответа не последовало, а переговоры из-за вынужденной паузы в связи с пандемией коронавируса, не велись.

Семеду – единственный номинальный правый защитник Барселоны, а иногда на этой позиции приходится выступать Серхи Роберто.

Также Барселона проявляет интерес к Эмерсону из Бетиса. Не исключено, что он присоединится к каталонской команде в 2021 году за шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет обменять Семеду на Канселу.

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