Защитник может пролонгировать действующее соглашение с каталонской командой.
НЕЛЬСОН СЕМЕДУ, GETTY IMAGES
13 апреля 2020, 17:57
Нельсон Семеду может продолжить выступать за Барселону, сообщает Marca.
По информации источника, каталонский клуб в начале этого года предложил португальцу новое соглашение – до лета 2025 года. Тем не менее, ответа не последовало, а переговоры из-за вынужденной паузы в связи с пандемией коронавируса, не велись.
Семеду – единственный номинальный правый защитник Барселоны, а иногда на этой позиции приходится выступать Серхи Роберто.
Также Барселона проявляет интерес к Эмерсону из Бетиса. Не исключено, что он присоединится к каталонской команде в 2021 году за шесть миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Барселона хочет обменять Семеду на Канселу.
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