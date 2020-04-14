Испания

Каталонский клуб будет судиться с Эмили Русо.

Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с Жозепом Бартомеу. Среди них – Эмили Русо.

Функционер зашел дальше и сказал, что "кто-то из руководства ворует из клубной кассы".

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Cadena Cope сообщает, что каталонский клуб подаст в суд на Эмили Русо за ложные обвинения.

Ранее сообщалось, что никто из оставшихся директоров не покинет Барселону.

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