Каталонский клуб будет судиться с Эмили Русо.
ФК Барселона
14 апреля 2020, 00:37
Ранее сообщалось, что шесть директоров Барселоны подали в отставку из-за конфликта с Жозепом Бартомеу. Среди них – Эмили Русо.
Функционер зашел дальше и сказал, что "кто-то из руководства ворует из клубной кассы".
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Cadena Cope сообщает, что каталонский клуб подаст в суд на Эмили Русо за ложные обвинения.
Ранее сообщалось, что никто из оставшихся директоров не покинет Барселону.
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