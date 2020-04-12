Испания

Football.ua рассказывает о конфликте, который разгорелся в менеджменте Барселоны.

Нынешний сезон навсегда войдет в историю со знаком минус. Продолжающаяся пандемия разрушила все на своем пути — в том числе и футбол. В то же время, есть клубы, у которых и без коронавируса дела шли далеко не самым лучшим образом, а злополучный вирус может довести ситуацию до краха. В этом материале речь пойдет о проблемах Барселоны, которые на фоне коронавируса буквально полностью поглотили клуб.

Игровой кризис, увольнение Вальверде, скандал игроков с Абидалем, обвинения в финансировании поддержки президента Хосепа Бартомеу в соцсетях (якобы руководство заплатило один миллион евро за атаку на своих же игроков) и вот теперь жесткие разборки в правлении. И это при том, что если смотреть исключительно на результаты команды, то все было не так уж и плохо. Борьба в Примере и Лиге чемпионов продолжались, а вылеты из Кубка Испании и проигрыш в Суперкубке — не столь критичны. Но в мир пришел коронавирус и на фоне всех проблем, вызванных пандемией, в Барселоне сейчас творится настоящий ад. Речь, само собой, не о команде, а о верхушке правления. Так что же происходит и с чего все началось?

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С 14 марта Барселона, как и большинство клубов Европы, живет без доходов. Клуб перестал зарабатывать, а это значит, что содержать этот самый клуб намного сложнее. Выход стандартный — сокращение заработных плат футболистов. И тут сразу начались проблемы. Безусловно, СМИ раздули тему, уверяя, что якобы многие игроки против снижения и так далее, но дыма без огня не бывает. Очевидно, что убедить футболистов пойти именно на требуемые условия было непросто (клуб настаивал на 70% снижения в текущем месяце). В то же время, не вызывает никаких сомнений, что Лео Месси и остальные лидеры были готовы потерять часть зарплаты, что в итоге и произошло. Это была лишь первая головная боль Бартомеу.

Давайте ненадолго вернемся к личности Хосепа Бартомеу. Функционер стал президентом Барселоны в 2014 году и по сегодняшний день привел клуб к четырем титулам чемпиона Испании, двум Кубкам страны и победе в Лиге чемпионов в сезоне-2014/15. Именно при нем Барселона стала первым клубом с годовым доходом более миллиарда долларов. Очень неплохо, однако Бартомеу уже осточертел буквально всем — начиная от его коллег и заканчивая фанатами. Вызвано это, в первую очередь, безграмотной трансферной политикой, отсутствием реакции на провалы Вальверде и потерей уникальности Ла Масии.

Бартомеу покинет свой пост через год с лишним, ведь будущим летом его второй срок подойдет к концу, а по правилам больше баллотироваться он не может. Правда, шансов остаться у руля у Хосепа не было бы даже при отсутствии этого правила — его рейтинг упорно стремится к нулю. В связи с этим борьба за власть уже в самом разгаре. Само собой, Бартомеу хочет посадить в кресло человека, который разделяет его философию. И вот, несколько дней назад Хосеп подталкивает к отставке вице-президента Эмили Русо, который по тот самый день считался его преемником. Именно Русо должен был стать кандидатом от Бартомеу на выборах, которые стартуют летом 2021-го. Этот функционер был назначен на пост вице-президента буквально в январе этого года и именно в тот день началась раскрутка преемника.

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По состоянию на начало года фаворитом на пост следующего президента Барселоны был Виктор Фонт - каталонский предприниматель в сфере технологий, основатель Delta Partners. Главные тезисы: вернуться к игровым идеям Кройффа, внедрить в руководство легенд клуба, научиться жить без Месси, полностью перестроить клуб к 2030-му году, иначе есть риск стать вторым Миланом. Фонт не перестает критиковать политику Бартомеу, говоря о том, что, например, Вальверде стоило уволить сразу после унижения на Энфилде или же что не стоило покупать Антуана Гризманна и пытаться вернуть Неймара. Естественно, нападки Фонта не по душе Бартомеу и ему совсем не нравится сценарий при котором именно этот функционер сменит его на посту президента. Именно дабы предотвратить это Бартомеу несколько месяцев назад протолкнул Русо и стал раскачивать его кандидатуру. Не сработало.

В Барселоне, как и в многих топ-клубах, решение об увольнении того или иного руководителя принимает совет общим решением, а не президент, но Русо понимал, что работать с Бартомеу уже не представляется возможным и подал в отставку, захватив с собой еще пять членов правления. Энрике Томбас, Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и Жорди Класамилья и сам Русо написали заявление по собственному желанию и клуб в один миг лишился сразу трети членов совета директоров. Официально функционеры подали в отставку "из-за неспособности управлять работой клуба во время пандемии". На деле же Русо и остальные банально разругались с Бартомеу из-за его действий. Часть совета была не согласна с политикой президента, что вылилось им в отставку.

- Мы не в силах изменить то, как ведутся дела в нашем клубе на фоне вызовов ближайшего будущего, особенно постпандемичнеского сценария.

Кстати, сайт Барселоны после массового ухода директоров поспешил заявить, что отставка случилось исключительно из-за предложений нынешнего президента, который намерен совершить перестройку. Русо не стал молчать после ухода и тут же рассказал свою правду. В интервью испанским медиа Эмили сообщил, что окончательный раскол между ним и президентом произошел во время телефонного звонка, когда Бартомеу сообщил Русо о своем недоверии к нему и другим членам правления. По словам Русо, Бартомеу считал именно его виновным в последних проблемах клуба, включая историю с критикой футболистов в СМИ. Сейчас можно предполагать, что Бартомеу избавился от тех людей, которые могли свергнуть его раньше положенного срока. С другой стороны, быть может, дальновидные люди попросту бегут с тонущего корабля?

Русо не стал ограничиваться заявлениями после отставки и продолжил расшатывать положение Бартомеу. Последовали серьезные обвинения.

"На мой взгляд, кто-то ворует из клубной кассы. Компании I3 Ventures заплатили один миллион евро, хотя рыночная стоимость таких услуг 100 тысяч. Кто это? Естественно, кто-то из руководства. Кто-то положил деньги в карман. Когда вы платите миллион евро за то, что стоит 100 тысяч, иначе это не объяснить".

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Барселона официально опровергла эти обвинения и вполне справедливо пригрозила Русо судом. За такие обвинения необходимо нести ответственность. На этом конфронтация на данный момент подошла к концу — Русо перестал плевать в колодец, из которого пил буквально несколько дней назад. В этой истории трудно найти виноватых, но это абсолютно не главное. Важно лишь то, что в Барселоне произошел настоящий раскол и теперь Бартомеу придется каким-то образом выпутываться из этого. И это в условиях, когда его методы разделяют намного меньше людей, чем раньше. Возможно, президенту пора признать свои ошибки последних лет и во благо клуба сложить свои полномочия сразу после завершения пандемии?