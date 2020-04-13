Испания

Камерунский голкипер признался, что хотел бы стать игроком "сине-гранатовых".

Вратарь амстердамского Аякса Андре Онана прокомментировал информацию об интересе в его услугах Барселоны. Являюсь воспитанником каталонского клуба, 24-летний камерунец не стал скрывать желание вновь надеть на себя форму "сине-гранатовых".

"Трудно ответить на вопрос касательно моего будущего. С Барселоной у меня все еще очень хорошие отношения как с президентом, так и с тренерами".

"Как я уже говорил ранее, Барселона — мой дом. Если мне нужно вернуться, я это сделаю. Но сегодня мы все еще далеки от этого. Я вратарь Аякса и посмотрим, что произойдет в конце сезона".

"Меня беспокоит только моя игра и то, что происходит на стадионе. Остальными вопросами занимаются мои агенты", — приводит слова Онана Goal.com со ссылкой на Canal + Afrique.

Стоит отметить, что Андре Онана также входит в сферу интересов лондонского Челси. Сообщалось, что Хаким Зийех попытается уговорить свой новый клуб в целесообразности трансфера вратаря.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.