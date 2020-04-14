Ювентус не против расстаться с вингером в ближайшее трансферное окно.
Федерико Бернардески, Getty Images
14 апреля 2020, 07:46
Мадридский Атлетико присоединился к списку претендентов на вингера Ювентуса и сборной Италии Федерико Бернардески, сообщает AS.
Предполагается, что Ювентус готов продать Федерико за сумму около 30 миллионов евро.
Также СМИ сообщают, что "старая синьора" хотела бы обменять вингера в Милан на Джанлуиджи Доннарумму или в Барселону на Ивана Ракитича.
26-летний Бернардески в текущей кампании сыграл в 24 матчах во всех турнирах за Ювентус (1076 минут), отметившись одним голом и одним ассистом.