Испания

"Матрасники" заинтересованы в подписании французского нападающего.

Атлетико рассматривает нападающего Арсенала Александера Ляказетта в качестве одной из приоритетных трансферных целей на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание AS, трансфер французского форварда будет зависеть от ситуации с Диего Костой. Если "матрасники" смогут продать испанско-бразильского игрока, то сосредоточатся на приобретении футболиста Арсенала, который хочет сменить клуб.

Действующий контракт Ляказетта с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 26 поединков в футболке "канониров", отличившись девятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в приобретении Диего Косты заинтересованы Рома и Наполи.

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