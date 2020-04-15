"Матрасники" заинтересованы в подписании французского нападающего.
Александер Ляказетт, Getty Images
15 апреля 2020, 15:20
Атлетико рассматривает нападающего Арсенала Александера Ляказетта в качестве одной из приоритетных трансферных целей на летнее трансферное окно.
Как сообщает издание AS, трансфер французского форварда будет зависеть от ситуации с Диего Костой. Если "матрасники" смогут продать испанско-бразильского игрока, то сосредоточатся на приобретении футболиста Арсенала, который хочет сменить клуб.
Действующий контракт Ляказетта с лондонским клубом рассчитан до июня 2022 года.
В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 26 поединков в футболке "канониров", отличившись девятью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что в приобретении Диего Косты заинтересованы Рома и Наполи.
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