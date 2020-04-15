Испания

Бразилец мог оказаться в Ливерпуле.

Ник Аркури, агент нападающего мадридского Реала Родриго Гоэса заявил, что несколько лет назад игроком интересовался Ливерпуль.

"Когда Родриго подписывал свой первый профессиональный контракт с Сантосом, в возрасте 16 лет, мне позвонил директор Ливерпуля, сказав, что Клопп уже знает при этого игрока. Он его изучал и лично прилетал посмотреть на него".

"Он заходил на YouTube, где смотрел талантов Бразилии. Там Клопп увидел Родриго, который тогда был очень молод. Затем Юрген приехал в Бразилию, и нападающий ему очень понравился", — цитирует агента Goal.

Ранее сообщалось, что молодого Гоэса признали лучшим футболистом, который родился в XXI веке.