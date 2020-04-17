Испания

Каталонцы намерены использовать своих футболистов, чтобы снизить цену на нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

Интер не намерен отпускать форварда Лаутаро Мартинеса в Барселону дешевле, чем за 111 млн евро. "Сине-гранатовые" хотят включить в сделку кого-то из своих футболистов, чтобы снизить стоимость трансфера.

Журналист Фабрицио Романо утверждает, что отправиться в Италию может кто-то из этой шестерки: Антуан Гризманн, Артур, Артуро Видаль, Нельсон Семеду, Хуниор Фирпо и Карлес Аленья.

Препятствием при обмене на Гризманна может стать высокая зарплата француза – 18 млн евро за сезон.

Отметим, что другой журналист, Николо Скира, утверждает, что Интеру не интересен вариант с обменом – "нерадзурри" отпустят Лаутаро только если будет выплачена его клаусула.

Также в ближайшее трансферное окно Интеру нужно будет найти клуб для своего бывшего капитана Мауро Икарди, который вряд ли останется в ПСЖ, где сейчас играет на правах аренды. Среди претендентов на Мауро называют Атлетико.