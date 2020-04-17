Испания

Аргентинский форвард может отправиться в чемпионат Испании.

Нападающий Интера Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за ПСЖ, попал в сферу интересов мадридского Атлетико. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 27-летний аргентинец точно покинет Париж после завершения арендного соглашения, одно вопрос о его будущем остается открытым.

По всей видимости, главный тренер Интера Антонио Конте больше не рассчитывает на Икарди, поэтому миланский клуб будет рассматривать предложения от других клубов.

Одним из последних, кто связался с агентом футболиста Вандой Нарой, стал наставник Атлетико Диего Симеоне с целью обсудить потенциальный трансфер ее клиента и мужа.

Ранее сообщалось, что ПСЖ все еще надеется выкупить контракт Икарди у Интера. В услугах аргентинца также заинтересованы Милан, Реал, Ювентус и Наполи.

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