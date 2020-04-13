Италия

"Нерадзурри" всячески отклоняют все предложения Барселоны по обмену футболистами.

Нападающий Интера Лаутаро Мартинес сменит клубную прописку предстоящим летом только в том случае, если потенциальный покупатель активирует пункт о выкупе, прописанный в контракте аргентинца. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, "нерадзурри" готовы расстаться со своим ключевым нападающим исключительно за 111 миллионов евро, из-за чего даже не намерены рассматривать различные варианты сделки.

Так, Барселона предлагала Интеру за Лаутаро обмен на Нельсона Семедо, Хуниора Фирпо и Ивана Ракитича, но Интер ответил категорическим отказом, поскольку данные футболисты не входят в планы Антонио Конте.

Несмотря на систематически неудачи в переговорах, Мартинес остается главной трансферной целью "сине-гранатовых" на летнее трансферное окно. В Барселоне готовы платить аргентинцу 10 миллионов евро в год.

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