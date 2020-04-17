Испания

Наставник "сине-гранатовых" выразил восхищение Лаутаро Мартинесом и Неймаром.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен выразил собственное мнение относительно футболистов, которых связывают с потенциальным переездом на Камп Ноу.

"Неймар? Это отличный игрок, как он мне может не нравиться? Но нужно правильно оценивать ситуацию и понимать, что возможно, а что – нет. Мы знаем, что такие игроки дорого стоят, а получить их не так легко".

Также Сетьен ответил на вопрос о том, кто для Барселоны был бы приоритетным вариантом — Лаутаро Мартинес или Неймар.

"Кто лучше подойдет Барселоне? Оба, потому что это отличные игроки", — цитирует специалиста Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Барселона в очередной раз отказалась от идеи возвращения Неймара и остановила переговоры по Мартинесу.

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