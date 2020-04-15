"Сине-гранатовые" заморозили переход аргентинца.
Лаутаро Мартинес, getty images
15 апреля 2020, 22:04
Барселона остановила переговорный процесс по Латуаро Мартинесу из-за финансовых проблем ввиду эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sport Italia.
Интер также предлагал каталонцам провести обмен Лаутаро Мартинеса на Антуана Гризманна, но, видимо, такой вариант не воплотится в жизнь.
До остановки чемпионата Италии 22-летний аргентинец отметился 16 голами и четырьмя ассистами в 31 матче за Интер во всех турнирах.
Напомним, что в качестве запасного варианта "сине-гранатовые" рассматривают Александра Исака из Реала Сосьедад.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.