Испания

"Сине-гранатовые" заморозили переход аргентинца.

Барселона остановила переговорный процесс по Латуаро Мартинесу из-за финансовых проблем ввиду эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sport Italia.

Интер также предлагал каталонцам провести обмен Лаутаро Мартинеса на Антуана Гризманна, но, видимо, такой вариант не воплотится в жизнь.

До остановки чемпионата Италии 22-летний аргентинец отметился 16 голами и четырьмя ассистами в 31 матче за Интер во всех турнирах.

Напомним, что в качестве запасного варианта "сине-гранатовые" рассматривают Александра Исака из Реала Сосьедад.

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