Испания

Главная цель "сине-гранатовых" на летнее трансферное окно — Лаутаро Мартинес.

Возвращение нападающего ПСЖ Неймара в Барселону точно не произойдет в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, "сине-гранатовые" больше не рассматривают вариант с переходом 28-летнего бразильца, по крайней мере временно, из-за нестабильной финансовой ситуации клуба, вызванной пандемией коронавируса.

Каталонцы предпочитают завершить сделку по переезду форварда Интера Лаутаро Мартинеса на Камп Ноу, которая может обойтись Барсе как минимум в 111 миллионов евро. Учитывая это, "сине-гранатовые" не смогут оформить два столь громких трансфера в нынешних реалиях.

Ранее сообщалось, что Барселона приостановила переговоры по Лаутаро Мартинесу из-за финансовых проблем ввиду эпидемии коронавируса.

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