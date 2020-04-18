Испания

"Сливочные" рассчитывают на украинца в следующем сезоне.

Андрей Лунин должен получить место второго вратаря Реала в следующем сезоне, сообщает издание Marca.

"Сливочные" не планируют выкупать права на Альфонсо Ареола, который намерен заняться поисками нового клуба. Контракт Люки Зидана с клубом подходит к концу, и он хотел бы продолжить карьеру во Франции.

Уход двух голкиперов позволит украинцу рассчитывать на место главного сменщика Тибо Куртуа.

На данный момент Лунин выступает на правах аренды в Овьедо. В команде из Сегунды 21-летний страж ворот провел 9 поединков, пропустив 10 голов.

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