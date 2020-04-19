Испания

Хавбек в скором будущем имеет шанс вновь оказаться на Камп Ноу.

Руководство Барселоны хочет в будущее трансферное окно вернуть в команду полузащитника Баварии Тьяго Алькантару, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, покупку испанского футболиста лоббирует директор "блаугранас" Хавьер Бордас, который считает 29-летнего игрока отличным вариантом для укрепления центра поля.

Напомним, Алькантара выступает за Баварию с 2013 года. В текущем сезоне хавбек провел 32 матча в футболе "красных", в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что футболист близок к тому, чтобы продлить контракт с мюнхенцами до 2023 года. Текущая сделка истекает в 2021 году.