Германия

Стороны договорились об условиях нового соглашения.

Полузащитник Тиаго Алькантара в ближайшем будущем поставит подписать под новым контрактом с Баварией.

Как сообщает Kicker, 28-летний испанец договорился с мюнхенским грандом об условиях обновления сделки. Финансовые детали не уточняются, однако срок действия нового соглашения будет рассчитан до лета 2023 года.

Алькантара выступает за Баварию с 2013 года. В текущем сезоне испанец провел 32 матча в футболе "красных", в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, ранее Бавария объявила о продлении контракта с Томасом Мюллером. Также мюнхенцы ведут переговоры с Мануэлем Нойером и Давидом Алабой.

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