Испания

Хавбек не принял решение относительно своего будущего.

Вильярреал может потерять полузащитника Санти Касорлу в летнее трансферное окно, сообщает издание Mundo Deportivo.

Контракт опытного хавбека с клубом подходит к концу, и он пока не принял решение относительно своего будущего. Руководство "желтых" хотело бы продлить соглашение с футболистом, но он также раздумывает над переходом в МЛС.

Касорла вернулся в Вильярреал летом 2018-го, покинув Арсенал на правах свободного агента. В текущем сезоне 35-летний игрок провел 29 поединков, забив 12 голов и совершив 7ассистов.

Ранее Касорла заявлял, что хотел бы сыграть прощальную игру за Арсенал.

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