Испания

Нервионцы хотят подписать молодого полузащитника.

Полузащитник Фейеноорда Оркун Кьокчу попал в сферу интересов Севильи, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Рохибланкос" хотят подписать молодого полузащитника летом и уже уведомили руководство нидерландского клуба о своем интересе. Стоимость турецкого хавбека оценивается в сумму около 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в приобретении Кьокчу также заинтересован Арсенал.

Кьокчу является воспитанником Фейеноорда, дебютировав в первой команде в сентябре 2018 года. В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 35 поединков в футболке "красно-белых", отличившись тремя голами и шестью ассистами.

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