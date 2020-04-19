Испания

Португалец поделился впечатлениями от выступлений в мадридском клубе.

Нападающий Жоау Фелиш объяснил свое решение присоединиться к Атлетико минувшим летом.

"Я очень счастлив. Каждый футболист мечтает выступать в одной из лучших команд в мире. Атлетико принадлежит к их числу.

У меня были предложения от нескольких клубов, но я выбрал Атлетико, потому что здесь мне понравилось больше всего и это то место, где я получу лучшую возможность для развития. Мы очень хорошо работаем, и это здорово", – рассказал Фелиш в интервью изданию AS.

Фелиш перешел в Атлетико летом 2019-го из Бенфики за 126 млн евро. В текущем сезоне 20-летний игрок провел 28 поединков в футболке "матрасников", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

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