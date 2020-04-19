Испания

Мадридский клуб хочет продать нескольких исполнителей предстоящим летом.

Реал устроит распродажу этим летом, сообщает AS. По информации источника, мадридский клуб хочет избавиться от четырех-пяти футболистов.

"Галактикос" готов расстаться с Гаретом Бэйлом (оценивается в 32 миллиона евро), Хамесом Родригесом (32 млн), Альваро Одриосолой (16 млн), Лукасом Васкесом (16 млн), Мариано Диасом (13 млн) и Начо (12 млн). В случае, если план сработает, то клуб заработает 121 миллион евро.

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Продажа этих исполнителей позволит Реалу сэкономить порядка 75 миллионов евро на зарплатах, но одной из проблем, с которой столкнется клуб – желание Бэйла остаться.

Ранее сообщалось, что Реал хочет заполучить де Лигта летом.

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