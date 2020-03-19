Испания

"Бланкос" намерены наконец избавиться от валлийца.

Руководство мадридского Реала намерено наконец продать крайнего полузащитника команды Гарета Бэйла в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, боссы клуба определили продажу валлийского футболиста как цель №1 на грядущее трансферное окно.

Отмечается, что самой большой проблемой остается зарплата вингера. Бэйл получает около 17 миллионов евро в год, и единственными потенциальными покупателями остаются клубы из Китая.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "бланкос" может и вовсе отпустить Бэйла из команды в качестве свободного агента.