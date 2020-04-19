Испания

"Сливочные" заинтересованы в приобретении защитника.

Защитник Ювентуса Маттейс де Лигт попал в сферу интересов со стороны мадридского Реала, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Сливочные" планируют укрепить линию обороны летом и попытаются приобрести нидерландского центрбека. Руководство королевского клуба рассматривает 20-летнего игрока в качестве потенциальной замены ветерану Серхио Рамосу и сменщика для Рафаэля Варана.

Ранее сообщалось, что Реал также заинтересован в подписании защитника Лейпцига Дайота Упамекано.

Де Лигт перешел в Ювентус прошлым летом из Аякса за 85 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 27 поединков в футболке "бьянконери", отличившись двумя голами.

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