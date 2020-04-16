Англия

Ганский полузащитник близок к переходу в стан "канониров".

Арсенал предложил за Томаса Партея 43,5 миллиона фунтов, что соответствует его клаусуле, сообщает TalkSport.

Источник уверен, что теперь "канонирам" осталось договориться только с самим игроком.

В текущем сезоне Томас Партей провел за Атлетико 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что "матрасники" собирались предложить ганскому полузащитнику новое соглашение.