Ганский полузащитник близок к переходу в стан "канониров".
Томас Партей, getty images
16 апреля 2020, 00:54
Арсенал предложил за Томаса Партея 43,5 миллиона фунтов, что соответствует его клаусуле, сообщает TalkSport.
Источник уверен, что теперь "канонирам" осталось договориться только с самим игроком.
В текущем сезоне Томас Партей провел за Атлетико 35 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что "матрасники" собирались предложить ганскому полузащитнику новое соглашение.