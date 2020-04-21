Испания

Испанец рассказал о своем переходе в римский клуб.

Нападающий Карлес Перес поделился своими первыми впечатлениями от выступлений в составе Ромы.

"Уйти из Барселоны было сложно, я не понимал этого. Но теперь я игрок Ромы, мое будущее здесь. Мне было сложно воспринять мой переход, но сейчас я счастлив.

Надеюсь, мы скоро начнем играть и сможем занять четвертое место в Серии А, а также пройдем дальше в Лиге Европы.

Не думаю о возвращении в Испании, разве что только на матч с Севильей. Фонсека позвал меня и продемонстрировал веру в меня.

Я провел в команде лишь около месяца, но я хорошо адаптировался под стиль команды, моих одноклубников и итальянский футбол", – приводит слова Переса портал Football Italia.

Карлес Перес перешел в Рому в январе этого года на правах аренды из Барселоны. В футболке "джаллоросси" 22-летний игрок провел 7 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.

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