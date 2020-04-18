Италия

Футболисты пошли на встречу руководству римского клуба.

Футбольный мир находится на вынужденной паузе в связи с пандемией коронавируса. В отсутствие прибыли клубам приходится экономить и урезать зарплаты сотрудникам.

Игроки Ромы и главный тренер Паулу Фонсека достигли соглашения относительно выхода мер для выхода из кризиса. Как сообщает издание Corriere dello Sport, футболисты римского клуба откажутся от четырехмесячной зарплаты, если сезон в Серии А не завершится. В случае возобновления чемпионата их зарплаты за два с половиной месяца будут равномерно распределены по следующим сезонам. Кроме того, игроки "джаллоросси" решили помочь техническому работникам клуба, которые вынуждены находиться дома в последнее время.

Главный тренер Паулу Фонсека также последовал их примеру и отказался от зарплаты за март.

На данный момент Рома находится на 5-й строчке в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Ювентуса на 18 очков.

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