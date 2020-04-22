Испания

Бразилец рассказал о своем уходе из Интера.

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос признался, почему у него не получилось проявить себя в Интере и как он решил присоединиться к мадридскому Реалу.

"Когда я прибыл в Италию в 1995 году, меня ставили в нападение, это мне причиняло много проблем. В Интере я играл на позиции вингера. Проблема была в том, что в первых семи матчах я забил семь голов.

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Я поговорил с президентом Массимо Моратти и сказал, что не могу играть впереди, потому что у меня через три месяца Копа Америка. В тот же день я встретился с президентом Реала Лоренсо Сансом и через десять минут я решил уйти и присоединиться к Реалу. В те дни вопросы решались быстро", – приводит слова Роберто Карлоса портал Goal.com.

Ранее Роберто Карлос заявлял, что тренер Рой Ходжсон уничтожил его в Интере.

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