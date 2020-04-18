Испания

Легендарный бразилец в материале The Players' Tribune рассказал о своей преданности мадридскому Реалу и первых впечатлениях от столицы Испании.

У меня дома есть фотография, снятая в день, который я никогда не забуду.

Ее сделали летом 1996 года, когда Реал Мадрид приобрел меня у миланского Интера. До того дня я никогда не бывал в Мадриде. Мне было 23 года. Когда я приземлился в аэропорту, я не отправился сразу узнать, где буду жить. Также я не поехал на Сантьяго Бернабеу – самый невероятный стадион в Европе.

Нет, я с несколькими испанскими журналистами отправился на площадь Сибелес.

Я видел Сибелес лишь на фотографиях, но я знал, что это особенное место. В центре площади находится фонтан с мраморной статуей богини Кибелы. Рядом находятся колоссальные здания Банка Испании и дворца Сибелес. Круговая дорога может завести вас прямо в центр города, в парк Буэн-Ретиро, в музей Прадо и дальше на улицу Пасео-де-ла-Кастеллана, где находится Бернабеу. Для туристов Сибелес является одним из самых культовых мест в городе.

Но для футбольных болельщиков оно несет дополнительное значение. Сибелес – это то место, куда Реал Мадрид и сборная Испании приезжают праздновать свои титулы.

Отправиться на Сибелес после прибытия в аэропорт было словно, приземлившись в Рио-де-Жанейро, отправиться смотреть на статую Христа-Спасителя. Я был в восторге. Именно тогда фотограф из газеты сфотографировал меня.

Когда я смотрю на эту фотографию, она напоминает мне, как началось мое сумасшедшее путешествие с мадридским Реалом. У меня до сих пор остается это фото. А мой дом по-прежнему находится в Мадриде, где я занимаю одну из директорских должностей в клубе. Хотя сейчас, как и большинство людей, я не могу работать. За последний месяц я покидал дом лишь дважды, чтобы сходить в супермаркет. От нахождения дома весь день я лезу на стену. Но в данный момент это необходимо.

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За эти два раза, когда я выходил из дому, я практически не мог узнать город. В обычный день в Мадриде можно увидеть гуляющих на солнце граждан, бегающих детей, семьи и друзей, которые сидят за столиками в кафе и ресторанах. В Мадриде можно найти все, что пожелаешь: солнце, спорт, культурные мероприятия, ночные клубы и еда… особенно еда! Это совершенно другой мир, и люди знают, как наслаждаться жизнью.

Но сейчас все это исчезло. Улицы совершенно пусты. Я никогда не видел Мадрид таким.

Лично меня вирус не коснулся. Мои родные здоровы. Но я сопереживаю семьям тех, кто потерял своих близких. Я знаю некоторых из них. Как вы возможно знаете из новостей, в прошлом месяце вирус забрал жизнь Лоренсо Санса, бывшего президента мадридского Реала. Именно он позвал меня в клуб. Ему было 76 лет. Когда я узнал, что он заболел вирусом, то молился за его здоровье. Я знал, что он болел в последнее время, и в итоге вирус стал одной из причин его ухода из жизни.

Одно воспоминание о Лоренсо вызывает у меня улыбку. Хотя он и был президентом, но прежде всего он был болельщиком. Он жил ради мадридского Реала. Он всегда интересовался всеми вопросами, всегда навещал нас в раздевалке. Когда мы играли вничью или проигрывали, он мирился с этим. Но когда мы выигрывали титулы, он первым был готов нас обнять. Мы любили его за его человеческие качества, за оптимизм, за все, что он делал ради клуба. Он был для нас словно отцом.

Я каждый день с ним общался. Он всегда был готов дать совет. Я бы никогда не смог назвать его Лоренсо Сансом, даже если бы захотел. Для меня он всегда был Президентом.

"Эй, Президент, как дела?", – спрашивал я.

Он в ответ улыбался и обнимал меня.

Лоренсо исполнял обязанности президента чуть более полугода, когда я прибыл в Мадрид. После перехода все завертелось, но я помню свой дебют, когда забил Депортиво. Также я помню первый матч на Бернабеу, перед 80 тысячами болельщиков.

Я думал о том, что я там делаю и что случится, если я совершу ошибку.

Господи, я был в ужасе. Но также это был один из лучших дней в моей жизни.

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Постепенно я привык к давлению, которое сопутствует выступлениям за Реал. Но случались моменты, когда даже у самых больших профессионалов среди нас дрожали колени. Спустя практически два года после моего перехода нас ожидал финальный матч в Лиге чемпионов. Как всем известно, Реал Мадрид имеет наибольшее количество трофеев в истории турнира, но на тот момент не выигрывал его уже в течение 32 лет. Мы испытывали проблемы в национальном чемпионате. Юве же вышел в финал в третьем сезоне кряду.

В ночь перед финалом никто из нас не мог уснуть. Обычно мы ложились в десять, но тогда мы сидели в вестибюле отеля до четырех утра и рассказывали истории. Мы не боялись, просто глубоко уважали Юве. Мы с нетерпением ждали начала матча.

Мы очень хорошо провели финал. У Юве было много шансов, но мы выиграли 1:0. Мы победили не только благодаря своему мастерству, но и благодаря мотивации. Мы хотели победить больше, чем они.

После мы отправились на площадь Сибелес. Улицы были заполнены сотнями тысяч людей, одетых в белое, которые пели и танцевали. Никогда не забуду ту ночь. Если выбирать любимый момент из моей карьеры в Реале, то это будет этот триумф.

Чем дольше ты остаешься в мадридском Реале, тем больше понимаешь, какое значение клуб имеет для людей – не только в городе, но и в Испании и по всему миру. Где бы мы ни играли, мы всегда встречали наших болельщиков. Независимо от того, играли мы в Эль Класико или просто кубковый матч, Бернабеу был полным. Люди любят клуб по той же причине, по которой я решил присоединиться к нему: престиж, фанбаза, славные достижения в Лиге чемпионов. И возможность вписать себя в историю.

Могу сказать, что эра "галактикос" в начале нулевых была памятной не только для болельщиков. Было здорово являться частью этой команды. Сидишь в раздевалке и рядом с собой видишь обладателя Золотого мяча, игрока сезона в Испании, лучшего бомбардира Ла Лиги, лучшего голкипера в мире. В один момент я подумал: "Посмотри, откуда ты пришел, и посмотри, чего ты достиг". Я гордился. Никогда не знаешь, куда тебя приведет жизнь.

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Мы выиграли Лигу чемпионов еще два раза, в 2000-м и 2002-м. Но мне тяжело вспомнить все детали. Когда играешь в таком клубе, как Реал Мадрид, то должен всегда думать о настоящем, потому что все настолько насыщено: спринты, удары головой, подкаты, тренировки, выездные поездки и отели. Победы и поражения.

Лишь когда я перестал выступать за Реал Мадрид, я понял, чего я добился.

Моя последняя игра за клуб состоялась 17 июня 2007 года. Мы встречались с Мальоркой на Бернабеу в последнем матче сезона – у нас было поровну очков с Барселоной, которая встречалась с Химнастиком. Мы знали, что если нам обоим удастся победить, то судьба титула буде решаться по личным встречам с Барсой. Мы быстро пропустили, но во втором тайме перевернули все с ног на голову и выиграли со счетом 3:1. Невероятная победа.

Но лучше всего я помню, как люди относились ко мне в тот день. Все знали, что это мой прощальный матч. Дэвид Бекхэм также прощался с командой. С момента нашего выхода из отеля и на пути к стадиону люди относились к нам с огромной любовью. Это был словно мой день рождения. Все желали нам радости, обнимали, целовали и желали удачи.

"Возвращайтесь как можно скорее", – кричали нам. Тогда я понял, что я сделал ради клуба. Тогда я понял, насколько меня любят люди.

Это был один их самых эмоциональных дней в моей жизни. Также думаю, это показывает, насколько преданы и страстны здешние люди. Именно поэтому все происходящее настолько печалит меня.

Я хотел бы помочь людям – в Мадриде и по всему миру – сохранять оптимизм. Моя философия всегда состояла в том, чтобы решать проблемы с улыбкой на лице. Поэтому держите голову выше и смотрите вперед. Верьте в себя. Сохраняйте спокойствие и терпение. И старайтесь помогать другим.

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Некоторые положительные вещи уже проявились во время пандемии. Мы понимаем, что все мы люди и подвержены тем же несчастьям. Мы начинаем понимать, насколько важны семья и друзья, что мы нужны друг другу. Мы начинаем понимать, что несколько слов по телефону могут изменить чью-то жизнь.

Мы должны продолжать работать вместе. Оставаясь дома, мы все боремся с вирусом и за то, чтобы вещи как можно скорее вернулись к обычной жизни. Как и многие, я скучаю по футболу и жду момента, когда Реал сможет вернуться с трофеем на площадь Сибелес. Но сейчас я хочу, чтобы люди просто могли вернуться на улицы. Это победа, за которую мы все сражаемся.

Роберто Карлос, Реал Мадрид

The Players' Tribune, перевод: Сергей Сакара

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