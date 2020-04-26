Хавбек рассчитывает вернуться в мадридский клуб.
Дани Себальос, Getty Images
26 апреля 2020, 07:41
Полузащитник Дани Себальос, выступающий на правах аренды за Арсенал, рассказал, что на него рассчитывают в мадридском Реале.
"Когда я несколько месяцев назад был в мадридском Реале, я разговаривал с Зиданом. Он сказал, что рад тому, что я получаю игровое время в Англии.
Мои отношения с ним здоровые, он знает, что мне нужны матчи, чтобы достичь необходимого уровня. Он всегда говорил, что мое будущее связано с Реалом, мне нужно быть терпеливым", – приводит слова Себальоса издание Evening Standard.
Действующий контракт Себальоса с Реалом рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 24 поединка в футболке "сливочных", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Себальоса заинтересован Ювентус.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.